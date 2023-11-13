ISW: ЗСУ трохи просунулися на лівобережній Херсонщині

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра Херсонщини, повідомляє Українська правда.

За проаналізованими даними експертів, українські війська 12 листопада досягли незначних успіхів на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі триваючих наземних операцій.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що українські сили зробили незначне просування вглиб селища Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро).

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що російські війська намагалися і не змогли витіснити українські війська з Кринок, і що українські війська проводять наступальні операції поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Також вони стверджували, що українські сили перекинули додатковий особовий склад у район Кринки, і що українські сили мають намір перерізати російські логістичні лінії та завдати удару по інфраструктурі, що з'єднує лінію російського фронту з тиловими районами в окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

Один з "воєнкорів" стверджував, що українські війська просуваються до траси Е58 Олешки-Кам'янка, і висловив занепокоєння, що українські війська можуть загрожувати російським позиціям біля перехрестя Е58-Е97 на південь від лінії Пойма-Піщанівка-Підстепне.

Разом з тим український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська виділили відносно невелику кількість підрозділів для захисту дороги Олешки-Нова Каховка і для реагування на українські операції на східному березі, ймовірно, з метою збереження бойової потужності групи військ "Дніпро".