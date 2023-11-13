КНДР причетна до війни РФ проти України – президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що КНДР причетна до війни в Україні, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Президент Юн Сук Йоль під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном попросив підтримувати спільну оборону проти провокацій КНДР.

Юн закликав до зміцнення спільної оборони Південної Кореї та США, щоб убезпечити країни від будь-яких провокацій з боку Північної Кореї. Він також наголосив на необхідності бути готовими до раптових атак, які можуть бути схожі на тактику Хамаса.

Також, лідер Республіки Корея заявив, що війна між Україною та Росією та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСОМ мають пряме та непряме відношення до Північної Кореї.

Остін сказав, що президент Джо Байден прихильний до подальшого зміцнення південнокорейсько-американського альянсу більше, ніж будь-коли.

Очікується, що у понеділок союзники обговорять низку питань безпеки, включаючи способи зміцнення розширених зобов'язань Вашингтона щодо стримування ракетних та ядерних загроз Північній Кореї на 55-й щорічній консультативній раді з безпеки.