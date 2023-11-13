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Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 13 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 12 листопада досяг рівня 36.08 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 38,54 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.92 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 44.09 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 40.00 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 5 коп. до 8.71 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.077 900 +0.042
EUR Євро 38,542 000 +0.02
RUB Рубль 0.391 640 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 44.094 400 --0.089
CHF Швейцарський франк 39.997 700 --0.009
PLN Польський злотий 8.710 700 +0.052

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