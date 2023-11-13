Курс валют НБУ на 13 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 13 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 12 листопада досяг рівня 36.08 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 38,54 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.92 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 44.09 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 40.00 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 5 коп. до 8.71 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.077 900
|EUR
|Євро
|38,542 000
|RUB
|Рубль
|0.391 640
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.094 400
|CHF
|Швейцарський франк
|39.997 700
|PLN
|Польський злотий
|8.710 700