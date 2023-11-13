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За добу Росія втратила 800 військових і 10 артсистем – дані Генштабу

За добу Росія втратила 800 військових і 10 артсистем – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила приблизно 800 своїх військових, 5 танків, 10 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 312 550 (+800) осіб,
  • танків − 5 354 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 10 079 (+6) од,
  • артилерійських систем − 7 569 (+10) од,
  • РСЗВ − 881 (+0) од,
  • засобів ППО − 580 (+0) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 634 (+2) од,
  • крилатих ракет − 1 561 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 949 (+5) од,
  • спеціальної техніки − 1 079 (+1) од.

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