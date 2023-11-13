У Польщі починає роботу нове скликання парламенту

У понеділок 13 листопада у Польщі офіційно починає роботу нове скликання парламенту, повідомляє Європейська правда.

Перше засідання Сейму збирається на 12 годину. Після гімну до новообраних депутатів звернеться президент Анджей Дуда, а після нього – старший маршалок Марек Савіцький.

Далі відбудеться визначення місць депутатів у залі, обрання маршалка (спікера) Сейму, процедура присяги новообраних депутатів.

Процедуру обрання спікера організовує старший маршалок. Номінувати кандидатів на цю посаду можуть групи від 15 депутатів і більші.

Обрання відбувається, якщо кандидат отримає абсолютну більшість голосів за присутності у залі щонайменш половини від загальної кількості депутатів.

Якщо кандидатів декілька і жоден не отримує необхідної більшості, голосування повторюється з вибуванням кандидата, який отримує найменше голосів. Якщо і після цього спікера не обрано, процедура виборів повторюється.

З попередніх домовленостей і коаліційної угоди опозиційних партій – "Громадянської платформи", блоку "Третій шлях" і "Лівих" – відомо, що спікером на перші два роки каденції парламенту мають обрати лідера "Польщі 2050" у складі "Третього шляху" Шимона Головню.

Також під час першого засідання відбувається формальна відставка попереднього прем’єр-міністра, а президент приймає її та надає мандат на формування уряду обраному для цього кандидату.

Нагадаємо, минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що доручить формування нового уряду після парламентських виборів 15 жовтня чинному прем'єр-міністру від партії влади "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому.

Хоча "ПіС" і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. З великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції, яка вже підготувала коаліційну угоду.