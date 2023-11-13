ЄС знову закликав до гуманітарної паузи у Газі та звільнення заручників

Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників. Відповідну заяву увечері опублікував Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.

Від імені ЄС дипломат висловив "велику стурбованість" поглибленням гуманітарної кризи у секторі Гази.

"ЄС приєднується до закликів про негайні паузи у бойових діях та встановлення гуманітарних коридорів, у тому числі збільшення пропускної спроможності на пунктах перетину кордону і визначеному морському маршруті, щоб гуманітарна допомога могла безпечно потрапити до мешканців Гази" , – заявив Боррель.

Жозеп Боррель нагадав, що ЄС визнає повне право Ізраїлю захищатися у рамках міжнародного законодавства і міжнародного гуманітарного права.

"ЄС повторює заклик до ХАМАС негайно та безумовно звільнити усіх заручників. Вкрай важливо, щоби Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав доступ до заручників.

ЄС засуджує використання бойовиками ХАМАС лікарень та цивільних як "живого щита". Внаслідок бойових дій дуже страждають лікарні, і це спричиняє жахливі жертви серед цивільних і медиків" , – наголосив головний дипломат ЄС, одночасно закликавши Ізраїль до "максимальної обережності" для того, щоб не допускати жертв серед цивільного населення.

Боррель додав, що ЄС продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, країнами регіону та ООН для того, щоб забезпечити постійне надходження гуманітарної допомоги для мешканців сектору Гази.