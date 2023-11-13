США завдали нових ударів по об'єктах Ірану в Сирії – Пентагон

Збройні сили США завдали ударів по військових об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, повідомляє Європейська правда.

За його словами, США завдали високоточних ударів у відповідь на напади, що тривають на американський персонал в Іраку та Сирії.

Він уточнив, що Сполучені Штати завдали ударів по військових об'єктах поблизу міст Абу-Камаль в Іраці та Маядін у Сирії.

"Для президента (Джо Байдена) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і сьогоднішніми діями він дав зрозуміти, що США захищатимуть себе, свій персонал та свої інтереси" , – зазначив Остін.

Раніше повідомляли, що Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по складу зброї на сході Сирії, який, за даними Пентагону, використовував іранський Корпус вартових ісламської революції та пов'язані з ним групи.