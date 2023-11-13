У ЗСУ розповіли, чому окупанти поставив на паузу обстріли "Калібрами"
Довготривала пауза у застосуванні російськими військами крилатих ракет пов’язана з проблемами логістики, передислокацією ракетоносіїв та самих ракет. Про це заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Наразі ми спостерігаємо лише одну одиницю ворожої корабельної техніки в Чорному морі і одну в Азовському", - поінформував він.
Плетенчук зауважив, що ворог вимушений періодично перекидувати з Новоросійська кобарельну техніку і перешвартовувати її у Туапсе, "тому що мають змінювати місце стоянки, а причального фронту там не вистачає".
Речник зауважив, що ворог також був вимушений передислокувати з Севастополя до Новоросійська носії крилатих ракет, "але логістика, яка обслуговує ці носії, залишилася в Севастополі".
За його словами, саме через це спостерігається велика пауза у використанні росіянами ракет.
"Зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики, вони не можуть завантажувати "Калібри" в Новоросійську. Відповідно, допоки вони не вирішать цю проблему, застосовувати ракети фактично не можуть. Аби це зробити, їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися, але це для них самих небезпечно", - пояснив капітан третього рангу.
Плетенчук наголосив, що ворог накопичує ракети в очікуванні зимового періоду.
"Враховуючи те, що ВПК не може поставити їм ракети в тій кількості, про яку вони мріють, відповідно, мають витримувати такі паузи", - резюмував спікер.