Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю

Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю в межах новоствореної дивізії збройних сил країни. Про це заявили в польському Міноборони, повідомляє Європейська правда.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відкрив нову військову частину в селищі Чартаєво, де розташована бронетанкова бригада, та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.

За його словами, створення танкового батальйону в Чартаєво спрямоване на зміцнення оборони в напрямку можливого нападу з боку Росії та Білорусі.

"Ми усвідомлюємо небезпеку, ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити Російську імперію, яка завжди була небезпечною для своїх сусідів" , – зазначив Блащак.

За даними Міноборони, у Чартаєво вже функціонує контейнерне містечко з необхідною соціальною та побутовою інфраструктурою, яку планують розширити.

Спочатку в Чартаєво розмістять понад сотню солдатів, а після розширення інфраструктури – кілька сотень на постійній основі. На додаток до нещодавно придбаних корейських танків K2, там будуть розміщені міномети Rak та зенітні установки Poprad.