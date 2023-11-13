У РФ повідомили про "перегрупування" військ РФ на Херсонщині, а потім спростували це

У Міністерстві оборони РФ заявили про рішення провести перегрупування військ зі складу окупаційного контингенту у Херсонській області. Їх зібралися відводити подалі на схід від Дніпра. Втім, згодом інформацію про "маневри" змінили, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як розповіли в російському оборонному відомстві, яких цитують пропагандистські ЗМІ, таке рішення було прийнято після "оцінки ситуації, що склалася".

Так, командування угруповання "Дніпро" вирішило "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра", розповіли у Шойгу. Йдеться про сили інтервентів, що діють у Херсонській області.

Також у Міноборони країни-агресора заявили, що після перегрупування "Дніпро" "вивільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках", пишуть росЗМІ.

При цьому трохи пізніше така заява про перегрупування сил у Херсонській області була "анульована".