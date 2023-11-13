Безпілотник атакував виробника "Кинджалів" під Москвою – Astra

Внаслідок атаки безпілотника на "КБ Машинобудування" у Московській області Росії в ніч на 11 листопада пошкоджено фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна, повідомляє Українська правда.

За інформацію Telegram-каналу Astra, безпілотник упав і вибухнув на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Конструкторське бюро машинобудування" – один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети "Кинджал" та "Іскандер".

Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" Держкорпорації Ростех.