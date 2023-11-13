У Дубінського ДБР та СБУ знову проводять обшуки – джерело

Сівробітники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ проводять обшуки в позафракційного народного депутата Олександра Дубінського у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За даними джерела УП, справа стосується скандальної пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісму" та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський провів у 2019 році за участю позбавленого нині громадянства України екснардепа Андрія Деркача (вже має підозру в держзраді).

Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом.