Кремль відмовився коментувати повідомлення про "перегрупування" військ РФ на Херсонщині

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати новину пропагандистів про "перегрупування військ" загарбників в районі Дніпра, яку оприлюднили, а згодом анулювали російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Ви знаєте, що ми не коментуємо сам перебіг і стан справ безпосередньо на полі бою під час спеціальної військової операції (війни в Україні – ред.), це прерогатива фахівців, професіоналів, тобто наших військових" , – йдеться в повідомленні.

Пєсков додав, відповідаючи на запитання про обстановку в районі Дніпра, що "в цьому випадку теж вважаємо, що ситуацію можуть і повинні коментувати тільки наші військові".

Перед цим аналітики ISW повідомляли про перекидання українськими військовими бронетехніки на лівий берег Херсонщини.

В останньому своєму звіті вони зазначали, що українські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра Херсонщини.