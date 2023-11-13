МЗС Литви: Путін може знову повірити у свою перемогу в Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс різко розкритикував вагання західних союзників у подальшій підтримці України, наголосивши, що так Кремль знову може повірити у свою перемогу. Таку заяву він зробив у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів, повідомляє Європейська правда.

"Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, які він відклав на полицю на деякий час, але побачивши дискусії у Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову" , – заявив Ландсбергіс.

"Гадаю, Європа була спроможна тиснути так, щоби єдиний день перемоги у цій війні міг бути у Києві і святкували українці. Але тепер, схоже, ситуація знову непевна. Ми вже демонстрували спроможність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз час, щоб ми знову зробили це" , – наголосив він.

Міністра запитали, чи не час, на його думку, Україні почати думати про перемовини, з огляду на усі поточні обставини.

"Будь-які припинення вогню, будь-які перемовини – це шлях до дня перемоги у Москві. Путін дуже активно над цим працював. І такий день може настати. День, коли українці не зможуть далі воювати, тому що ми не можемо надати їм зброю… Тут не можна "зійтися посередині"...