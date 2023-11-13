США викупили для України партію установок Gepard у Йорданії

США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. Раніше зброя була продана Амману Нідерландами. Про це повідомляє нідерландське видання De Telegraaf, пише Александр Белоус, РБК-Україна.

За даними джерел газети, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва, яка пішла до Йорданії в 2016 році, за 21 млн євро, що газета назвала "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.

Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, коментує видання.

De Telegraaf зазначає, що це дозволить заощадити боєприпаси для дорожчих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.