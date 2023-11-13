Каски, бронежилети, сухпайки: Британія відправила ЗСУ пакет допомоги

Велика Британія надала Збройним силам України необхідні речі та спорядження напередодні зими.﻿ Про це заявили в британському Міноборони, повідомляє Європейська правда.

Пакет включає 82 тисячі касок, 25 тисяч комплектів зимового одягу, 10 тисяч комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.

Раніше повідомляли, що ще 30 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії

Перед цим міністр оборони Британії Грант Шаппс запевнив, що Британія продовжить разом із союзниками надавати Україні "те, що їй потрібно для перемоги".