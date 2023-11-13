Фінляндія заборонила в'їзд росіянам на велосипедах

Прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ. Заборону застосовують із 9 листопада. Обмеження пов'язане із нелегальною міграцією, повідомляє РБК-Україна.

Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що за останні місяці до країни через пункти пропуску із РФ намагалися потрапити винятково велика кількість людей без документів.

Велика частина із них перетинають кордон на велосипеді, тому з 9 листопада введена заборона на такий в'їзд. Про це повідомив заступник начальника Південно-Східної прикордонної служби Фінляндії Юкка Луккарі.

Кількість людей, які намагаються в'їхати без в'їзних документів, різко зросла із серпня. Станом на 13 листопада таких мігрантів вже 110 осіб. Серед них не було громадян Росії та України. За останній тиждень серед них були громадяни Іраку, Сирії, Ємену та Сомалі. Ці люди не мали віз, але просили міжнародний притулок. Вони прибувають до Фінляндії з Росії через прикордонні пункти Ваалімаа і Нуйямаа.

Якщо раніше російські прикордонники не допускали до перетину кордону людей без віз, то зараз ситуація змінилася. За оцінкою прикордонної служби Фінляндії, це явище нелегальної міграції.

За останній тиждень через пункт пропуску намагалися потрапити велосипедом близько 30 мігрантів. Вони не мали документів, ліхтарів на велосипедах та велосипедних шоломів.