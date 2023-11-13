Фаріон "підставила" студента з Криму: омбудсмен звернувся до СБУ

Ірина Фаріон після низки скандалів, опублікувала на свої сторінці у Telegram лист проукраїнського студента з окупованого Криму, де не приховала особисті дані хлопця. До нього одразу завітали представники ФСБ. І після "розмови" він відмовився від свої слів та попросив вибачення, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що персональні дані в умовах війни - це не абстракція, а захист життя та свободи.

"Народний депутат ВРУ 7 скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа" , - пише Лубінець.

Скриншоти

Він підкреслив, що це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця.

"А це може й вже має (!) наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку підіграла окупантам. Результат очевидний!" - додав омбудсман.

Дмитро Лубінець у зв'язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до СБУ для належного реагування.

"Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!" - підкреслив він.