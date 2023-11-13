У британській розвідці прокоментували дані про алкоголізм та наркоманію в армії РФ

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала повідомлення про наркоманію та алкоголізм у лавах окупаційних військ РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 13 листопада.

Британська розвідка посилається на дані російського незалежного видання "Верстка", згідно з якими до 15% російських солдатів, що зараз перебувають в Україні, вживають наркотики, зокрема амфетаміни та канабіс. У матеріалі йдеться, що наркотики легко дістати навіть на передовій.

У відомстві зазначають, що цим даним можна довіряти. Вони супроводжуються численним повідомленням про високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців, що надходять з моменту вторгнення РФ в Україну.

В огляді йдеться, що російські командири карають тих, хто зловживає алкоголем і наркотиками, відправкою до штурмових загонів "Шторм-Z", які вже стали штрафними підрозділами.

Британська розвідка наголошує, що одними з причин низької дисципліни і зловживання наркотичними речовинами в лавах російських окупаційних військ є відсутність ротації бойових підрозділів.