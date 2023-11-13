ОВА: Росіяни обстріляли центр та лікарню в Херсоні, є загиблі

Російські військові масовано обстріляли центральну частину Херсона, загинуло двоє людей, також окупанти нанесли удар по місцевій лікарні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Прокудін у Telegram.

"Російська армія масовано обстріляла центральну частину Херсона. Постраждали шестеро людей. Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець".

Він повідомив, що до хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного – поранення в районі живота.

Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Перед цим загарбники обстріляли лікарню у Херсоні - внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі.

Що було раніше: 13 листопада російські військові завдали удару з артилерії по машині на околицях Херсона, внаслідок чого загинув пенсіонер, дістали поранення двомісячна дівчинка та її мати.