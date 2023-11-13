Глава МЗС Латвії: Україна потребує допомоги ЄС так само як і рік тому

Україна потребує допомоги Європейського союзу так само як і рік тому, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє RP.

Він підкреслив, що Україна "захищає універсальні європейські цінності - свободу, демократію і верховенство права".

"Ми повинні пам'ятати, що війна в Україні триває, і сьогодні Україна потребує нашої допомоги так само як і рік тому. Українці віддають свої життя в боротьбі за цінності, які в багатьох частинах Європи сприймалися як належне - свободу, демократію, верховенство закону" , - заявив глава латвійської дипломатії.

Допомога Латвії Україні

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

Зокрема, парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового вертольота Мі-17.