ЗМІ: Угорщина продовжує блокаду 500 млн євро із фонду ЄС для України

Угорщина продовжує блокувати виділення 8-го траншу на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, з якого державам ЄС компенсують поставки зброї, яку ті передали Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter (Х).

Це питання у понеділок на зустрічі в Брюсселі обговорювали очільники МЗС країн Євросоюзу.

"Ще одна дискусія про Україну у Брюсселі сьогодні серед 27 міністрів закордонних справ ЄС. І все ще блокада 8-го траншу (на 500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України", – повідомив Джозвяк.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for ???????? when EU foreign ministers met today. the ???????? bank OTP has been de-listed from the "doing business in ???????? blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023

Угорщина місяцями блокує виділення цих 500 млн євро через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.

У травні НАЗК оголосило, що внесло OTP Bank до списку "спонсорів війни" через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

Після цього в Будапешті заявили, що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.