Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Колишня нардепка Ірина Фаріон відкидає звинувачення, що через "злиті" в її пості дані ФСБ затримала проукраїнського студента в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Фаріон у Telegram.

"Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди".

Скриншот поста Ірини Фаріон

Що передувало: Фаріон своїм постом у соцмережі "здала" російським силовикам проукраїнського студента у Криму.

Після скандальної заяви про військових і протестів студентів мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку. Зокрема, оприлюднила пост проукраїнського студента з Криму, в якому було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.

Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до студента у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом.

Передісторія: перед цим Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", в тому, що вони спілкуються російською мовою.

Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".