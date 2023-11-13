"Нафтогаз" взяв під своє управління ще один облгаз Фірташа
АТ "Закарпатгаз" перейшло під управління групи "Нафтогаз", повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляють на сайті "Нафтогазу".
"Закарпатгаз" став 19 підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку поточного року. Компанія обслуговує 278 тис. домогосподарств і понад 4 тис. юросіб", - ідеться в повідомленні.
"Для жителів Закарпаття тарифи, особисті рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними", - уточнили в "Нафтогазі".
Нагадуємо:
Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.
До 2022 року зазначені компанії контролювалися Дмитром Фірташем і займали практично монопольне становище на цьому ринку.
"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.
Кабінет міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.