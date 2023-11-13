Axios: Трамп з прихильниками хоче встановити диктатуру в США

Союзники Трампа перевіряють лояльних до нього людей для безпрецедентного повалення демократії та захоплення влади, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Axios.

Видання Axios в ексклюзивному розслідуванні пише, що союзники Трампа розпочали попередню перевірку на ідеологію тисяч потенційних держслужбовців у рамках безпрецедентної операції з централізації та розширення його влади на кожному рівні уряду США, якщо він переможе у 2024 році.

За даними анонімних джерел видання, наразі сотні людей витрачають десятки мільйонів доларів на встановлення попередньо перевіреної, протрампівської армії з 54 000 лоялістів по всьому уряду, щоб позбутися обмежень, накладених на попередніх 46 президентів.

Коли Трамп вступив на посаду 2017 року, він включив до свого кабінету і на ключові посади багатьох звичайних республіканців. Ці чиновники часто обмежували його поведінку і владу.

За даними видання, сам Трамп витрачає не так багато часу на складання керівних планів. Однак він доволі добре знає про скоординовану кампанію, спрямовану на те, щоб бути готовим заповнити урядові кабінети лоялістами, які бажають розтягнути традиційні кордони.

У випадку перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року, тисячі його лоялістів будуть готові до юридичних, судових, оборонних, нормативних і внутрішніх політичних посад.

Його внутрішнє коло планує очистити всіх, кого вважають ворожим до жорстких, авторитарних планів.

Позиція Трампа

Нагадаємо, днями ми писали, що колишній президент США Дональд Трамп припустив, що у разі переобрання на виборах 2024 року, він може використати ФБР та Міністерство юстиції для розправи над своїми політичними опонентами.

Це вже не перші погрози Трампа в сторону його опонентів. Ще в серпні цього року він заявив, що заарештував би чинного президента США Джо Байдена у разі приходу до влади.

А в листопаді ЗМІ писали, що у разі перемоги на виборах, Трамп планує розправитися з критиками та встановити контроль над мін'юстом, а також розгорнути війська у день інавгурації.

Трамп уже зараз каже, кого він хоче залучити до суду. Це колишні чиновники його кабінету, які не приховують критики Трампа.

Це екс-голова апарату Білого дому Джон Келлі, екс-прокурор Вільям Барр, колишній головнокомандувач генерал Марк Міллі. Крім того, Трамп говорив про притягнення до відповідальності посадових осіб із ФБР та Міністерства юстиції.

Трамп хоче призначити судове переслідування Байдена та його родини.