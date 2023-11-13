Боррель: Україна є пріоритетом ЄС – не буде ніякої втоми

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що проводить роботу над підготовкою майбутніх зобов'язань Євросоюзу у сфері безпеки для України, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у своєму Twitter (Х) на тлі засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок.

Боррель зазначив, що на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС "прийняли спільне послання на підтримку України". На засіданні міністри також заслухали міністра закордонних справ Україна Дмитра Кулебу.

"Україна є пріоритетом ЄС – не буде ніякої втоми від наших зобов'язань. Я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки, виконуючи завдання Європейської ради", – зазначив Боррель.

На саміті 27 жовтня лідери держав-членів ЄС доручили Боррелю "на основі рамок, які будуть схвалені Радою", провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.

На саміті в червні лідери ЄС висловлювали готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.

Боррель раніше говорив про плани виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру як частину цих "безпекових гарантій". Утім, за даними ЗМІ, його наміри зустріли опір з боку деяких країн ЄС і можуть не бути реалізованими у нинішньому вигляді.