Міноборони розпочало рекрутинг до лав ЗСУ: подробиці

Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило МО у Facebook.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір.

Повідомляється, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

Подивитись, які вакансії шукають у ЗСУ, можна за посиланням﻿.

Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу, компаніям треба писати на електронну пошту rekrutyng@mil.ua

"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями".

У свою чергу, Грезєв зауважив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили".

Що передувало: На початку листопада міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, за якою головний акцент - задоволення потреб ЗСУ в людях.

Один з очікуваних результатів: в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

У своїй колонці виданню The Economist головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний написав, що одним з пріоритетів, які потрібні Україні, щоб вистояти у війні з Росією, є нарощування людських резервів в армії.