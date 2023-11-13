ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира протитанкової бригади ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок авіаударів по Сектору Газа за останню добу було знищено кількох командирів ХАМАС. Серед високопоставлених офіцерів - Якуб Ашур, командувач протитанковою керованою ракетною установкою ХАМАСу в бригаді Хан-Юніс, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами представників ЦАХАЛу, Ашур "у межах своєї посади брав участь у керівництві та організації нападів на сили ЦАХАЛу".

Унаслідок окремих ударів було вбито Хаміса Дабабаша, ветерана терористичного угруповання і колишнього главу розвідувального відділу ХАМАСу, Тахсіна Маслама, главу роти бойового забезпечення спецоперацій ХАМАСу в Бейт-Лахії, Джіхада Азама, співробітника розвідки ХАМАСу в районі Зейтун міста Газа, і Муніра Харба, начальника відділу інформації в бригаді Рафах.

За даними ЦАХАЛу, останнім часом Дабабаш обіймав посаду секретаря глави відділу національних відносин у політичному бюро ХАМАСу і був представником ХАМАСу на зборах національних та ісламських фракцій у Секторі Газа.

Крім того, Дабабаш був причетний до терористичної атаки на поселення Ацмона в секторі Гази 2002 року, внаслідок якої загинули п'ять ізраїльтян.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.