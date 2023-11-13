ЗМІ: До кінця року Франція планує навчити 7 тисяч українських військових

Цього року Франція збирається навчити 7000 українських військових. Це відбувається в рамках місії Європейського союзу з військової допомоги Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Associated Press.

Початковою метою місії ЄС було навчити 15 000 солдатів, але вона набагато перевищила цю мету і тепер планує досягти 35 000 до кінця цього року.

"Крім базової підготовки щодо поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою та інших навичок, інструктори також передають спеціальні військові ноу-хау, починаючи від розмінування і завдання ударів з води на борту невеликих катерів до ремонту обладнання, навчання офіцерів і навіть допомоги українським військовим капеланам" , — пише видання.

Зазначається, що минулого тижня французька армія надала агентству Associated Press доступ на тренувальну базу в сільській місцевості Франції, щоб поспостерігати за тим, як останній клас українських піхотинців проходить випробування наприкінці чотиритижневого курсу.