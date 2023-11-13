Польські перевізники не погодилися зняти блокаду кордону після переговорів з Україною

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Guardian.

У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.

"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

У понеділок Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.