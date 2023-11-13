Єрмак провів зустріч з Блінкеном у Вашингтоні: про що говорили

Голова Офісу президента Андрій Єрмак в рамках візиту до Вашингтона провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Українську делегацію у Вашингтоні очолювала перша віцепрем'єр – міністеркою економіки Юлія Свириденко. До складу делегації увійшли крім Єрмака посол України в США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, радники керівника ОП Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

З боку Штатів у зустрічі брали участь в.о. першого заступника держсекретаря, заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту США.

Від імені президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак висловив глибоку подяку адміністрації президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за безпрецедентну допомогу Україні.

Керівник ОП докладно поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на фронті та пріоритетні потреби Сил оборони України, зокрема в системах ППО. Він додав, що американська зброя довела свою ефективність на полі бою й допомагає стримувати російського агресора.

"З наближенням зими очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути "зернового коридору" , – наголосив очільник ОП.

Єрмак акцентував на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії.

Під час зустрічі відбувся широкий обмін думками щодо інших питань двостороннього порядку денного, зокрема щодо посилення санкції проти Росії та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відбудову України. Крім того, сторони приділили увагу ситуації на Близькому Сході.