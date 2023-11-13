Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС "втратив контроль" над Сектором Гази і відступає на південь, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє The Time of Israel, i24news.tv.
"Немає сил ХАМАСу, здатних зупинити ЦАХАЛ. ХАМАС утратив контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази ХАМАСу. Вони не довіряють уряду".
За словами Галанта, останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.
Після заяви, Ізраїльські медіа опублікували фото бійців бригади "Голані" з прапорами Ізраїлю в залі парламенту ХАМАС у Газі.