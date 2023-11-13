Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: зафіксовано понад 100 вибухів
У прикордонних районах Сумської області за день 13 листопада зафіксували 16 обстрілів та 103 вибухи, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Сумська ОВА.
Дослівно:
- "Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з дрона (2 вибухи) та обстріли з артилерії (8 вибухів).
- Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з АГС (45 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів).
- Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух) та мінометів (3 вибухи).
- Юнаківська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл з САУ (5 вибухів).
- Білопільська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів).
- Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів)".