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Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: зафіксовано понад 100 вибухів

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: зафіксовано понад 100 вибухів
Фото: wikimedia.org

У прикордонних районах Сумської області за день 13 листопада зафіксували 16 обстрілів та 103 вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Сумська ОВА.

Дослівно:

  • "Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з дрона (2 вибухи) та обстріли з артилерії (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з АГС (45 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух) та мінометів (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл з САУ (5 вибухів).
  • Білопільська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів).
  • Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів)".

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