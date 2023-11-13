Кулеба спрогнозував, коли Україна почне переговори про вступ із ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що переговори України з Європейським Союзом про вступ стартуюсь на початку наступного, 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Кулеба застеріг, що до кінця року чекати на відкриття переговорів із ЄС не варто, нагадавши, що там у 20-х числах грудня з нагоди Різдва "вже всі святкують й у відпустках".

"Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо – зараз маю дипломатично сказати – вже на початку наступного року, але на початку в широкому розумінні, а не на перший місяць", – пояснив він.

Міністр додав, що "натяк" на орієнтовну дату початку переговорів міститься у звіті Європейської комісії, де міститься рекомендація про відкриття переговорів.

"(Там. – Ред.) написано, що до березня (2024 року. – Ред.) Євркомісія представить ще один звіт про виконання Україною навіть не рекомендацій, а, скажімо так, побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це такий орієнтир", – додав Кулеба.

Нагадаємо, в українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.