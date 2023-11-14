ISW прокоментував повідомлення про перегрупування військ РФ на Херсонщині

Російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ РФ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині в рамках інформаційної операції. Її ціллю є змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Окрім цього, відкликані повідомлення про перегрупування російських військових на східному березі Херсонської області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Вони могли передчасно вийти в інформаційний простір.

Аналітики ISW вважають, що незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РІА"Новости", реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ.

ISW також підкреслює, що російський медіапростір досі не згуртувався навколо єдиної риторики про те, що відбувається на східному березі Дніпра.