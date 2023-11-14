ISW: Росіяни мають підтверджені успіхи біля Авдіївки

13 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та підтвердили успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, також показують, що російські війська просунулися до східної околиці Степового (3 км на північ від Авдіївки). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на південний схід і південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки та Сєверного (6 км на захід від Авдіївки).

Кілька російських військових блогерів стверджували, що тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та на півночі Авдіївки.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу і що нібито повідомлення про захоплення заводу російськими військами є неправдивими.

Проте ISW не помічає заяв Росії про те, що російські війська захопили Авдіївський коксохімічний завод.

Російські військові блогери також стверджували, що українські сили успішно контратакували та просунулися поблизу Авдіївки 13 листопада. За їхніми повідомленнями, українські сили просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царская охота" на південь від Авдіївки.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили невдало атакували поблизу Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та просунулися 13 листопада. Російські мілблогери стверджували 12 і 13 листопада, що українські війська утримують позиції в Кринках (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від р. Дніпро) і незначно розширили зону контролю на південь від поселення.

Ключові висновки ISW за 13 листопада