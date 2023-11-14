WP: Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про звільнення десятків заручників

Уряд Ізраїлю та ХАМАС близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників.﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За даними джерел видання в ізраїльському уряді, у разі, якщо буде погоджено останні деталі домовленостей, про угоду може бути оголошено протягом декількох днів.

Згідно з проєктом угоди, ізраїльські жінки та діти звільнятимуться групами одночасно з палестинськими жінками та молодими людьми, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Ізраїль хоче звільнити 100 жінок та дітей, але початкове число, ймовірно, буде меншим. ХАМАС заявив, що готовий звільнити 70 жінок та дітей. За словами ізраїльського чиновника, обмін полоненими супроводжуватиметься тимчасовим припиненням вогню на кілька днів.