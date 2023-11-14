Курс валют НБУ на 14 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 13 листопада зріс до рівня 36.16 за 1 долар.

Євро подорожчав на 5 коп. до 38.59 за 1 євро.

Курс рубля виріс на 2 коп. до 3.93 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 44.27 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 4 коп. до 39.96 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 8.72 за 1 польський злотий.