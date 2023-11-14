Курс валют НБУ на 14 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 13 листопада зріс до рівня 36.16 за 1 долар.
Євро подорожчав на 5 коп. до 38.59 за 1 євро.
Курс рубля виріс на 2 коп. до 3.93 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 44.27 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 4 коп. до 39.96 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 8.72 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.160 900
|EUR
|Євро
|38.594 500
|RUB
|Рубль
|0.393 160
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.268 200
|CHF
|Швейцарський франк
|39.961 200
|PLN
|Польський злотий
|8.717 500