Уночі РФ атакувала Україну ракетами і безпілотниками: 7 "Шахедів" збила ППО
У ніч на 14 листопада росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити 7 "Шахедів".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Всього окупанти запустили 9 безпілотників типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, РФ).
Також росіяни випустили балістичну ракету "Іскандер-М" з району Джанкой (Крим) та керовану авіаційну ракету Х-35 з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА Shahed-136/131", – йдеться в повідомленні.