Суд обрав Дубинському запобіжний захід

Печерський райсуд Києва уночі 14 листопада обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави, засідання проходило у закритому режимі, повідомляє Українська правда.

"(Суд прийняв рішення про − ред.) підтримку клопотання обвинувачення і обранні мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб − до 12.01.2024 року. Тобто це називається "новий рік у СІЗО" за те, що критикував владу. Цікаво, мандарини будуть?" , – сказав Дубінський.

"Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації. За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми" , – йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

ДБР зазначає, що у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що курувалася посадовцями Генштабу ЗС РФ, та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України.

Нардеп повідомив, що суд прийняв рішення проводити засідання у закритому режимі.

Дубінський назвав справу сфальсифікованою і політично мотивованою.

"У наведених аргументах сторони обвинувачення немає жодного факту, які свідчили б про здійснення мною державної зради. Усі ці сфальсифіковані обвинувачення ґрунтуються на показах людини, яка 1,5 року тому пішла на угоду зі слідством по справі Деркача. Дала на нього всі покази і покази про створення злочинної організації, у якій він брав участь.

Ці матеріали досліджувалися НАБУ, також були передані в Шевченківський суд, і всі його покази стали основою для того, щоб він сів у в’язницю на 5 років за державну зраду за угодою зі слідством. Там жодної згадки про Дубінського немає. Півтора року тому, коли проводилося всебічне розслідування справи державної зради Деркача, і де я давав покази як свідок, ніяких претензій до мене зі сторони слідства не було.

Півтора року після цього, за вказівкою, я вважаю, Банкової, цю людину, яка вже відбуває покарання, допитали ще раз і у своїх показах вона каже, що вона чула, що нібито я десь з кимось домовлявся, що вона чула чи вона вважає, що, напевно, мені передавались якісь кошти. Тобто є якісь припущення, які не обґрунтовуються жодними доказами стороною обвинувачення. Всі ці матеріали сфальшовані. Зараз відбувається політичне переслідування за критику влади, яку я здійснюю протягом своєї депутатської діяльності" , – заявив депутат.

Дубінський переконаний, що це роблять з одною метою − щоб він "перестав створювати контент в YouTube, TikTok, Telegram, перестав критикувати владу" і щоб помістити його кудись, де він не міг би цього робити.