У Брянській області РФ безпілотники атакували хімзавод – Baza

Вночі 14 листопада у Брянській області знайшли безпілотник начинений вибухівкою, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

За даними Telegram-каналу Baza, у ніч на 14 листопада в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.

"У цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", що будується, розташованого в селищі Сільце, було виявлено безпілотник літакового типу, що не розірвався, з вибуховою речовиною" , - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають автори, дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб.

"Внаслідок падіння безпілотника постраждалих немає" , - зазначили на каналі Baza.

Також вночі за словами Міністерства оборони РФ, чотири "українські" БПЛА знищені вночі над територією Московської, Тамбовської та Брянської областей.