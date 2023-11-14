Понад 900 військових та 20 артсистем – Генштаб про втрати РФ за добу
За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 920 військових, 8 танків, 20 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 313470 (+920) осіб,
- танків – 5362 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,
- артилерійських систем – 7589 (+20) од,
- РСЗВ – 882 (+1) од,
- засоби ППО – 580 (+0) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
- крилатих ракет – 1561 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,
- спеціальної техніки – 1081 (+2)