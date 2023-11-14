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Понад 900 військових та 20 артсистем – Генштаб про втрати РФ за добу

Понад 900 військових та 20 артсистем – Генштаб про втрати РФ за добу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 920 військових, 8 танків, 20 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 313470 (+920) осіб,
  • танків – 5362 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,
  • артилерійських систем – 7589 (+20) од,
  • РСЗВ – 882 (+1) од,
  • засоби ППО – 580 (+0) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
  • крилатих ракет – 1561 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,
  • спеціальної техніки – 1081 (+2)

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