Блінкен обговорив з новим очільником МЗС Британії допомогу Україні

Експрем’єр Британії Девід Кемерон, який очолив МЗС Сполученого Королівства, провів першу телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, у ній говорили, серед іншого, про продовження підтримки України, повідомляє Європейська правда.

Кемерон і Блінкен говорили про конфлікт на Близькому Сході та потребу у гуманітарних паузах, а також "триваючу підтримку Україні у її боротьбі з протиправною агресивною війною Росії", зазначили в британському МЗС.

У Держдепі розповіли, що Блінкен привітав Кемерона з призначенням та що вони підкреслили, що між Британією і США зберігаються особливі відносини і це важливо для регіональної та глобальної безпеки.

Посадовці "обговорили конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, у тому числі зусилля для збільшення постачань гуманітарної допомоги цивільним у Газі. Також обговорили відносини з Китаєм і співпрацю для того, щоб допомогти Україні вистояти в агресивній війні РФ", розповіли у комюніке американської сторони.

Нагадаємо, у понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Зокрема, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС, а його попередник на цій посаді Джеймс Клеверлі перейшов у Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.