Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв у Газі – США

Адміністрація США вважає, що Ізраїль докладає зусиль щодо мінімізації жертв серед мирного населення в секторі Гази, однак може зробити й більше для цього. З такою заявою виступив на пресбрифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"За нашим розумінням, вони (ізраїльська сторона – ред.) дійсно намагаються мінімізувати жертви серед цивільного населення" , - зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що ізраїльське керівництво заявляло про це публічно. Однак, за його словами, для цього можна докласти більше зусиль.

"Ми вважаємо, що вони можуть зробити додаткові кроки" , - зауважив речник зовнішньополітичного відомства.

Міллер при цьому підкреслив, що держсекретар Блінкен чітко заявив про це ізраїльській стороні, коли був у Тель-Авіві. Розмови з цього приводу тривають.

Крім того, представник Держдепу зазначив, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками й партнерами розгортання додаткових польових госпіталів для лікування цивільних із північної частини сектору Гази.