У РФ знову пролунали вибухи поблизу заводу з виробництва "Кинджалів"

У підмосковній Коломиї з ранку повідомляють про вибухи в районі "КБ Машинобудування", яке виробляє ракети "Іскандер" та "Кинджал". Очевидці також помітили безпілотники.

Про це пише Telegram-канал Astra.

"Сьогодні приблизно о 7.30 у районі Голутвіна знову пролунав сильний вибух. Як повідомляють очевидці, у будинках на Окському проспекті його було чітко чути. Біля машин, що стоять у дворах, спрацювали системи сигналізації. Жителі повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб" , - йдеться у повідомленні.

Канал також опублікував відео з прольотом безпілотника, ймовірно, у бік Коломни.

Нагадаємо, внаслідок атаки БПЛА на "КБ Машинобудування" у підмосковній Коломиї в ніч на 11 листопада були пошкоджені фасади двох корпусів підприємства та вибиті вікна.

АТ Науково-виробнича корпорація "КБ Машинобудування" - конструкторський та науково-виробничий центр, який проводить роботи з проектування, виготовлення, випробування та в цілому комплексного відпрацювання озброєння та військової техніки різного напряму. Є виробником ракет "Іскандер" та "Кинжал".