Ігнат: РФ стала частіше використовувати ракети Х-35

Російські окупанти останнім часом почали запускати по Україні ракети типу Х-35. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Ліга.net.

За його словами, з тактичної авіації росіяни зараз атакують ракетами типу Х-35, Х-59 та Х-31.

"Х-35 – це не нова ракета, вона уніфікована, може запускатися з кораблів, вертольотів, літаків та протикорабельних комплексів. Це дозвукова ракета, яку росіяни застосовують все повномасштабне вторгнення, вона схожа за характеристиками на Х-59" , — сказав Ігнат.

Він зазначив, що атак балістичними ракетами більше не стало.