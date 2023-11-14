Ігнат: РФ стала частіше використовувати ракети Х-35
Російські окупанти останнім часом почали запускати по Україні ракети типу Х-35. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Ліга.net.
За його словами, з тактичної авіації росіяни зараз атакують ракетами типу Х-35, Х-59 та Х-31.
"Х-35 – це не нова ракета, вона уніфікована, може запускатися з кораблів, вертольотів, літаків та протикорабельних комплексів. Це дозвукова ракета, яку росіяни застосовують все повномасштабне вторгнення, вона схожа за характеристиками на Х-59", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що атак балістичними ракетами більше не стало.
"Так було завжди. Знаємо, що це нелегка ціль, працювати по ній можуть тільки Patriot і SAMP-T. Балістику не пускають частіше, швидше регулярно, в міру можливостей. Також запускають С-300 і С-400", — резюмував військовий.