Столтенберг: НАТО має більше допомагати Україні, ситуація важка

НАТО та європейські союзники мають більше допомагати Україні, мірою того, як ситуація на полі бою у її боротьбі проти російської агресії залишається важкою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі перед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, повідомляє Укрінформ.

"Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити президента Путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну" , – наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання преси щодо того, чи має Україна шукати шляхи для переговорів з Росією, керівник НАТО зауважив, що це питання є виключним питанням для України, справою союзників по Альянсу є підтримувати її у зусиллях із захисту країни.

"Це справа України – вирішувати, якими є прийнятні умови для переговорів, та навіть більш важливо – якими є прийнятні умови для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО – допомогти Україні захистити себе. Тому що це також в наших інтересах – продемонструвати, що ми стоїмо за верховенство права, за міжнародне право та допомагаємо Україні відбиватися від агресивної війни" , – сказав генеральний секретар НАТО.

Він підкреслив, що війни є непередбачуваними за своєю природою, тож ніхто не може сказати, як і коли завершиться ця російська війна проти України.

"Що ми можемо сказати – що в міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. На цей час ми не бачимо жодного бажання з боку президента Путіна вести переговори навколо прийнятного рішення по Україні. Щоб досягти цього, треба переконати президента Путіна, що він не переможе на полі бою" , – наголосив Столтенберг.