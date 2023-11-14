Додаткові IRIS-T від Німеччини посилять українську ППО – Ігнат

Системи IRIS-Т, які Німеччина до кінця 2023 року додатково відправить Україні, - надзвичайно потужна річ. Вони посилять українську протиповітряну оборону цієї зими. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Додаткові системи IRIS-Т прийдуть. Як сказав німецький посол, вони до кінця року будуть поставлені. І це доволі гарна для нас інформація" , - сказав Ігнат.

Він зазначив, що IRIS-Т - найновіші комплекси, які є в ЗСУ на озброєнні, і які Німеччина виготовляє для України. І попри те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними й дуже потужними комплексами.

"Тобто два підрозділи із радаром, командним пунктом та пусковими установками, які йдуть у складі зенітно-ракетного підрозділу. Як кажуть на Заході - батарея, а у нас - дивізіон. І це власне такі два підрозділи посилять той чи інший напрямок. Це надзвичайно потужна річ" , - наголосив речник.

Німеччина до кінця року відправить Україні ще дві системи IRIS-Т

Вчора стало відомо, що до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку. Про це розповів посол Німеччини в Україні Марті Єґер.

Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуті три системи IRIS-Т, а на кінець цього року планується п’ять.

На думку посла, це має бути запорукою для ще більшої безпеки українських міст для їх захисту від російських атак.