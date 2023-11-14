Акаунт в Threads можна видалити, залишивши профіль в Instagram

Meta оновила Threads, дозволяючи користувачам видаляти свої акаунти в застосунку, не видаляючи водночас свій акаунт в Instagram. Про це заявив керівник Threads Адам Моссері, повідомляє Ліга.net.

Оновлення з'явилося невдовзі після того, як Meta запровадила ще одну зміну налаштувань, яка дозволяє користувачам Threads відмовитися від просування їхніх дописів у головних стрічках Instagram та Facebook.

Попри ці зміни, Instagram та Threads все ще дуже тісно пов'язані. Щоб користуватися Threads, потрібен акаунт в Instagram, і застосунок спирається на вхідні повідомлення Instagram для обміну повідомленнями.

Однак Meta має намір зробити Threads незалежнішим, зробивши його сумісним із протоколом з відкритим вихідним кодом ActivityPub. Це дозволить користувачам взаємодіяти з контентом Threads навіть без наявності Instagram-акаунта.