Армения отказалась от участия в саммите ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії відмовився від візиту на цьогорічну зустріч Організації Договору про колективну безпеку, що пройде 23 листопада у Мінську.﻿ Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Вірменії, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Прем'єр-міністр Пашинян поінформував Лукашенка, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери з ОДКБ зрозуміють це рішення" , - повідомили в апараті прем'єр-міністра Вірменії.

Варто зазначити, що таким чином країна ще більше віддаляється від проросійського східного військово-силового блоку.

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.